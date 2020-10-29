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29 Ekim 2020 Perşembe 13:32:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 13:32:00

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim tebriği

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı aradı. Görüşmede Dağlık Karabağ konusu ele alınırken Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği siyasi desteklerden övgüyle bahsederek, dost ve kardeş iki halkın bundan sonra da birbirlerinin yanında olacağını belirtti.

Erdoğan da ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti, Azerbaycan halkına selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve kardeş Türk ve Azerbaycan halklarının her zaman yan yana duracağına vurgu yaptı.

Liderler, görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları da müzakere etti.

Etiketler : aliyev başkan Erdoğan 29 ekim
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