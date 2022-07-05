Yüz binlerce sözleşmeliye kadro yolu!

Akbaşoğlu'ndan sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ekim'de sözleşmelilerin kadroya alınması ele alınacak." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimizde sözleşmeli personelin kadro haklarının ele alınması söz konusu olacak. Akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenecek" dedi
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve kamuoyunda "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;
Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimize sözleşmeli personelin mali sosyal haklarının ele alınması ve kadro haklarının ele alınması suretiyle yasa ile netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Bunun akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenecek. 2023 başında farklı bir Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız.
10 ay çalışmak suretiyle, 2 ayı çalışmama ile geçirenler (geçici işçiler), 12 ayın tamamında çalışır duruma gelme düzenlemesini mutlaka gerçekleştireceğiz, çözümleyeceğiz.
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