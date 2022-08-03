03 Ağustos 2022 Çarşamba 22:42:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 22:42:00
Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli'yi kabul etti
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Cavoli'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi kabul etti.
Basına kapalı kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.
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