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01 Şubat 2022 Salı 10:35:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 10:35:00

AK Partili Kabaktepe: Kılıçdaroğlu'nun görüntüsünü kendi partisi servis etti

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Twitter hesabından yayınladığı videoda boğaz manzaralı lüks bir otelde kaldığı fark edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu odanın gecelik fiyatının 100 bin lira olduğu ortaya çıktı. Bu olayla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Otele giden sensin, otelde kalan sensin. AK Partili birileri Kemal Bey'e bu odayı tutmadı. Herhalde AK Parti'li biri Kemal Bey'in karşısına geçip bu fotoğrafı çekemedi. Kendilerinin çektiği, kendilerinin servis ettiği bir fotoğraf. Burada ucuz politikalara girmelerine gerek yok.' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabından yayınladığı videodaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edildi. Otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıkarken, bu durum Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiğini gözler önüne serdi.

"BU FOTOĞRAFI AK PARTİ'Lİ BİRİLERİ KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA GEÇİP ÇEKMEDİ"

A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fotoğrafta temel bir etik sorun olduğunu dile getiren Kabaktepe, "Otele giden sensin, otelde kalan sensin. AK Parti'li birileri Kemal Bey'e bu odayı tutmadı. Herhalde AK Partili biri Kemal Bey'in karşısına geçip bu fotoğrafı çekemedi. Kendilerinin çektiği, kendilerinin servis ettiği bir fotoğraf. Burada manipülasyon yapıp, AK Parti ve troll vb. ucuz politikalara girmenin anlamı yok." diye konuştu.

"İÇİNİZDEKİ ADAYLIK KAVGASINI AK PARTİ ÜZERİNDEN YAPMAYIN"

Osman Nuri Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

"Ben yaklaşık 15 ya da 20 gün önce, bu fotoğraflar çıkmadan önce, Büyükşehir Belediyesi'nin bazı yaklaşımlarıyla ilgili açıklama yaptığımda şöyle bir cümle kullandım, 'İçinizdeki cumhurbaşkanı adaylığı kavgasını AK Parti üzerinden yapmayın. Kendi kavganızı kendi içinizde yapın. O kavgayı örtmek için cumhurbaşkanımıza dönük bir takım ifadelerde bulunmayın' diye bir açıklama yapmıştım.

"KENDİ KAVGANIZI KENDİ ARANIZDA YAPIN"

Özellikle büyükşehir belediyesi cumhurbaşkanımızı hedefe koyarak bir takım 'Engelleniyoruz' şeklinde manipülasyona yönelik açıklamalar yapmışlardı. Bu, İBB yönetimi ile CHP yönetimi arasında cumhurbaşkanlığı seçimine dönük bir kavganın yansımasıdır. Kendi kavganızı kendi aranızda yapın. Bu fotoğraflar yayınlanmadan önce böyle bir açıklama yapmıştım.

Bence burada temel bir etik sorun var. Birincisi, sayın genel başkanın istediği otelde kalma hürriyeti var. Hiçbir sorun yok. Kişisel tercihidir. Halkımız o kişisel tercihe karşı nasıl bir refleks gösterecekse gösterir. Ben ona bir şey diyemem. Siz o fotoğrafı biraz önce mutfakla beraber ikili olarak verdiniz. Hayatınızın mutfakta geçtiğini anlatıp böyle bir otelde kalırsanız, o zaman bu kamuoyu vicdanını zedeler. Yaşadığınız gibi görünmeniz, göründüğünüz gibi yaşamanız bizim temel ilkelerimizden birisidir. Bu fotoğrafta en temel etik sorunlardan biri bu.

"KENDİLERİNİN ÇEKTİĞİ, KENDİLERİNİN SERVİS ETTİĞİ BİR FOTOĞRAF"

Otele giden sensin, otelde kalan sensin. AK Partili birileri Kemal Bey'e bu odayı tutmadı. Herhalde AK Partili biri Kemal Bey'in karşısına geçip bu fotoğrafı da çekemedi. Kendilerinin çektiği, kendilerinin servis ettiği bir fotoğraf. Burada manipülasyon yapıp, AK Parti ve troll vb. ucuz politikalara girmelerine gerek yok"

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu Otel AK Partili
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