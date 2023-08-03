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03 Ağustos 2023 Perşembe 00:50:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 00:50:00

AK Parti'de 6 ile yeni atama

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AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada eski il başkanlarına, şimdiye kadarki çalışmaları için teşekkür edilirken, görevi yeni devralanlara başarı dileğinde bulunuldu.

AK Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adana İl Başkanlığına Ozan Gülaçtı, Bingöl İl Başkanlığına Yılmaz Seven, Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi, Çankırı İl Başkanlığına Koray Erdoğan, Hakkari İl Başkanlığına vekaleten görev alan Zeydin Kaya, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten görev alan Ali İhsan Delioğlu'nun atandığı belirtildi.

Eski il başkanlarına, şimdiye kadarki çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, görevi yeni devralanlara başarı dileğinde bulunuldu.

Etiketler : AKParti il başkanlıkları atama
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