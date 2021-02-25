25 Şubat 2021 Perşembe 18:12:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 18:12:00
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız." ifadesini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur."
Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 25, 2021
Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz.
Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur.
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