Çelik: Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız

Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız.

Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz.

Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 25, 2021

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz.'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur."