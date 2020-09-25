SGK-TEB ilaç alım protokolü 1 Ekim'de yürürlükte

25 Eylül 2020 Cuma 13:36:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 13:37:00
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık
Kaynak: AA
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK-TEB ilaç alım protokolünün 1 Ekim 2020'de yürürlüğe gireceğini ve 4 yıl süreyle geçerli olacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık." dedi.
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