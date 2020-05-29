Bakan Selçuk'tan kadro müjdesi: 1 Haziranda başlıyor
Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1.343 kadroya yerleştirme yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Gençlerimiz, 1 Haziran itibariyle kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri yapabilecek” dedi.
Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 1 Haziran’da başlayacağını ve 15 Haziran’a kadar devam edeceğini ifade etti.
Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün itibariyle bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
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