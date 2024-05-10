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10 Mayıs 2024 Cuma 10:06:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 10:06:00

İşsizlik rakamları açıklandı

Kaynak: AA

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Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 57 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,4 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,2 olduğu hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,5'e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan yükselerek yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 36,9 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, martta aylık bazda 0,3 saat artarak 43,8 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, martta aylık bazda 0,4 puan azalarak yüzde 24,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,1 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

Etiketler : türkiye işsizlik mart
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