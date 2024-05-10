10 Mayıs 2024 Cuma 09:24:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 09:24:00
Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Ayrıntılar geliyor...
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