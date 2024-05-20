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20 Mayıs 2024 Pazartesi 18:40:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 18:40:00

Hamas'tan UCM'den İsrail'deki tüm savaş suçlularının tutuklanmasını talep etti

Kaynak: AA

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Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'ndan İsrail'deki savaş suçlusu yöneticilerin tümü hakkında tutuklama kararı çıkarması talebinde bulundu.

UCM Başsavcısı Kerim Han'ın İsrailli yöneticiler ile Hamas Hareketi'nden yetkililer hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunun duyurulmasından kısa bir süre sonra Hamas Hareketi Telegram sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Filistin direniş liderleri hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin hukuki bir temele dayanmadığı belirtilen açıklamada Hamas, "cellat ile kurbanı eşit tutması" çabasından dolayı UCM Başsavcısı'nı şiddetle kınadı.

Hareket, UCM'nin direniş liderlerine karşı verdiği her türlü emrin, "Filistin halkına ve işgal altındaki tüm dünya halklarına, işgale karşı direnme hakkını veren uluslararası sözleşmelere ve kararlara aykırı" olduğu kanaatini paylaştı.

Hamas açıklamasında, UCM'den İsrail liderleri hakkında çıkan yakalama ve tutuklama kararı talebinin Filistinli sivillere karşı işlenen binlerce suçun ardından 7 ay gecikmeli geldiğine dikkate çekti.

"UCM Başsavcısı'nın Emir veren işgalci liderlerden sorumlular ve suçlara iştirak eden askerlerin tümü hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılması emri vermesi gerekirdi." denilen açıklamada, Roma Sözleşmesinin konuya ilişkin 25, 27 ve 28. maddelerine işaret edildi.

UCM'den bugün yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu.

Etiketler : hamas ucm israil netanyahu
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