VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Grup Toplantısı... Bahçeli konuşuyor
En çok sevilen nostaljik diziler
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 27 zanlı daha yakalandı
Kurbanlıkların sevkinde uyulacak kurallar belirledi
Reisi için ilk tören Tebriz'de
Maliye'den 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:00:00

Avustralya'da aile içi şiddetle mücadele: Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avustralya'da ile içi şiddetle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

9 News sitesinin haberine göre, New South Wales Polisi, 15-18 Mayıs tarihleri arasında şiddet olaylarına yönelik "Amarok 6" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, operasyon süresince aile içi şiddet vakalarından aranan 554 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Yasmin Catley, 2023'te eyalet genelinde 150 bin aile içi şiddet ihbarının yapıldığını söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülke genelinde kadına yönelik şiddete karşı düzenlenen protestoların ardından aile içi şiddeti "ulusal kriz" şeklinde nitelendirmişti.

Etiketler : Avustralya aile içi şiddet gözaltı
Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Muça'dan yaza özel yeni şarkı
Film gibi konser

Film gibi konser
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
Emel Sayın'ı ağlatan konser

Emel Sayın'ı ağlatan konser
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX