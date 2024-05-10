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10 Mayıs 2024 Cuma 09:20:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 09:20:00

11 ilde terör operasyonu: 92 mağara ve sığınak imha edildi

Kaynak: TRT Haber

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Bölücü terör örgütüne 11 ilde düzenlenen "Bozdoğan-37" operasyonlarında 92 mağara ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şırnak, Muş, Siirt, Hatay, Tunceli, Bingöl, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Hakkari'de bölücü terör örgütü üyelerinin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü ifade edildi.

Bu kapsamda Jandarma Özel Harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 481 tim, 6 bin 195 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle "Bozdoğan-37" operasyonları düzenlendiği aktarıldı.

Operasyonlarda 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

495 kilogram patlayıcı madde, 100 el yapımı patlayıcı ve düzeneği, 1660 kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 bin 126 çeşitli çapta ve ebatta mühimmat, 54 havan mühimmatı, 26 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 kara mayını, 9 el bombası, 82 elektronik ve mekanik fünye, 3 bin 126 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 12 av tüfeği, 47 metre infilaklı fitil, 740 metre elektrik kablosu, 2 termal gece dürbünü, 89 şarjör, 8 el dürbünü, 40 telsiz, 111 tüp, 17 akü, lazer noktalama cihazı, termal kamera, fotokapan tespit cihazı, keskin nişancı dürbünü, silah üstü dürbünü ve 71 pil bloğu ile çok sayıda örgütsel doküman, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi.

Etiketler : bölücü terör örgütü operasyon mağara sığınak
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