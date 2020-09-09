Adıyaman'da 81 eve karantina kararı

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:27:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 10:27:00
Adıyaman'da 81 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kaynak: AA
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı mahallelerdeki 81 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.
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