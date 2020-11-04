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04 Kasım 2020 Çarşamba 17:48:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 11:45:00

Acun Ilıcalı'dan Hadise için dijital proje! Yıldızlar buluşacak

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Acun Ilılcalı, yeni dijital platform Exxen için Hadise'ye de teklif götürecek: "Hadise ile birçok projedüşünüyoruz. Sürpriz olsun."

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hadise’yi de yeni dijital platformu Exxen’e katmayı planlıyor. Yıllardır 'O Ses Türkiye' programında jüri üyeliği yapan Hadise ile artık yakın bir dost olduklarını söyleyen Acun Ilıcalı, yeni kanalında şarkıcı içinde projeler düşündüğünü aktardı. Önceki akşam Hadise ile yabancı misafirleri için bir araya gelen Ilıcalı, çıkışta konuştu. Ilıcalı, “Hadise’yi görmediğim zaman özlüyorum. Mümkün olduğu kadar da görüşüyoruz. Kendisinin kalbimdeki yeri farklıdır” diye konuştu. Exxen adından kuracağı dijital platformunda Hadise ile projesi olup olmadığı yönündeki sorular karşısında ünlü televizyoncu, “Hadise ile birçok proje düşünüyorum. Exxen’e sevdiğimiz ve değer verdiğimiz birçok yıldızı davet ediyoruz" yanıtını verdi. 

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Etiketler : Acun Ilıcalı Hadise Exxen dijital platform teklif
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