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ABD'li yetkililer: Rusya'nın, Belarus'a taktik nükleer silah sevkiyatında şüpheye neden yok
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22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:11:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:11:00

ABD'li yetkililer: Rusya'nın, Belarus'a taktik nükleer silah sevkiyatında şüpheye neden yok

Kaynak: AA

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ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Belarus'a taktik nükleer silah sevkiyatından şüphe etmek için hiçbir neden olmadığı görüşünü paylaştı.

CNN'in haberine göre, üst düzey DIA yetkilileri, bir grup gazeteciye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, Putin'in, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırılacağına yönelik açıklamalarıyla ilgili ve silahları sevk etme konusunda "bazı başarılar elde ettiklerinden" şüphe duymak için hiçbir neden olmadığını belirtti.

Neden böyle düşündüklerine yönelik gerekçelerini açıklamayan yetkililer, diğer yandan ABD istihbaratının, uydu görüntüleriyle dahi silahları takip etmesinin zor olduğunu kabul etti.

Üst düzey DIA yetkilileri, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun silahlar üzerinde herhangi bir kontrolü olacağına inanmadığını, büyük olasılıkla bunların tamamen Rusya tarafından kontrol edileceğini belirtti.

Yetkililer, taktik nükleer silahların Belarus'a taşınmasının küresel nükleer manzarayı değiştireceğine veya nükleer riski artıracağına inanmadıklarını çünkü silahların depolarda tutulacağını ve Rus kuvvetlerince kontrol edileceğini söyledi.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer sevk etme kararını "sorumsuzca" şeklinde nitelemiş ancak nükleer pozisyonlarını değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir durum veya Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir emare olmadığını bildirmişti.

Etiketler : Vladimir Putin Belarus taktik nükleer silah
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