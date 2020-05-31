ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı

ABD'deki protestolarda olay görüntüler: Elindeki ok ve yayla göstericileri vurmaya çalıştı!
ABD'de George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölümü dolayısıyla ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler ile protesto nedeniyle yolda kalan bir adam arasında tartışma yaşandı. Orta yaşlardaki adam göstericileri ok ve yay ile tehdit etti.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucu ölmesi üzerine birçok kentte protestolar düzenlendi.
ABD’nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde bir polisin siyahi George Floyd’u öldürmesine tepki gösteren Black Lives Matter (Siyahi hayatlar önemlidir) protestocuları ile orta yaşlardaki bir sürücü arasında çatışma yaşandı.
Birçok eyalete sıçrayan protestolarda Trump destekçisi bazı grupların da meydana inmesi tansiyonu artırdı.
Cnn'in ahberine göre; Utah eyaletinin Salt Lake City kentindeki gösteriler sırasında trafikte olan Brandon McCormick isimli kişi, elinde ok ve yayla arabadan çıkarak göstericilere doğru tuttu. McCormick'in dalgınlığından faydalanan bir kişi ise adamı etkisiz hale getirdi.
A civilian brought a hunting bow to the #slcprotest and began shooting it at protesters. pic.twitter.com/UYZFtISb9I— Titania v. 2.0 (@Gingersonfire) May 31, 2020
Olay anını Twitter'da da görüntüleyen @Gingersonfire kullanıcı adlı eylemci medyaya "Arabasından çıktı, 'Yeter artık' diye bapırmaya başladı ve insanların üzerine çullanmasından önce doğrudan insanları hedef aldı. Bana bağırıyordu ardından da arkamdaki bir siyahiye doğru oku doğrulttu" dedi.
ABD'de Trump yanlısı yayınları ile dikkat çeken Fox'a konuşan oklu saldırgan ise kendisine iki siyahinin saldırdığını, ‘silahlarını’ bu nedenle çıkardığını ve tüm hayatların değerli olduğunu söylediğini iddia etti.
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