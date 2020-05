ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucu ölmesi üzerine birçok kentte protestolar düzenlendi.

ABD’nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde bir polisin siyahi George Floyd’u öldürmesine tepki gösteren Black Lives Matter (Siyahi hayatlar önemlidir) protestocuları ile orta yaşlardaki bir sürücü arasında çatışma yaşandı.

Birçok eyalete sıçrayan protestolarda Trump destekçisi bazı grupların da meydana inmesi tansiyonu artırdı.

Cnn'in ahberine göre; Utah eyaletinin Salt Lake City kentindeki gösteriler sırasında trafikte olan Brandon McCormick isimli kişi, elinde ok ve yayla arabadan çıkarak göstericilere doğru tuttu. McCormick'in dalgınlığından faydalanan bir kişi ise adamı etkisiz hale getirdi.

A civilian brought a hunting bow to the #slcprotest and began shooting it at protesters. pic.twitter.com/UYZFtISb9I