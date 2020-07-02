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02 Temmuz 2020 Perşembe 23:58:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 23:58:00

ABD'de Kristof Kolomb'un heykeli isminin verildiği şehirden kaldırıldı

Kaynak: AA

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Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb'un heykeli, isminin verildiği Colombus şehrinden kaldırıldı. Kolomb, ırkçılık karşıtı eylemlerde göstericilerin hedefi haline gelmişti.

Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther, "bölünme ve baskının sembolü" olarak tanımladığı İtalyan kaşifin heykelinin güvenli bir depoya kaldırılacağını belirtti.

Ginther, vinç yardımı ile yerinden sökülen büyük heykelin yerine neyin konulacağına şehrin sanat komisyonunun çalışması sonrasında karar verileceğini, şehrin mührü ve bayrağı üzerindeki sembollerin de tekrar gözden geçirileceğini bildirdi.

Columbus şehrinde aynı isimle kurulan bir yüksekokul da geçen hafta Kolomb’un heykelini kaldırmıştı.

Ayrıca, Ohio eyalet binasının yakınında bulunan bir diğer Kolomb heykelinin akıbetinin de 16 Temmuz’da yapılacak toplantı ile belirleneceği açıklandı.

TARİHİ KİŞİLİKLERİN HEYKELLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİ

ABD’de George Floyd’un gözaltı esnasında öldürülmesi üzerine başlayan ve siyahi Amerikalıların haklarını arama mücadelesine dönüşen protestolar esnasında, özellikle kölelik taraftarı konfederasyon liderlerinin ve Amerika’dan Avrupa’ya köle ticaretinin başlamasına öncülük eden tarihi kişiliklerin heykellerine yönelik saldırılar gerçekleşti.

Amerika kıtasını keşfi sırasında yerli halkı katlettiği gerekçesiyle, sömürgecilik karşıtlarının sık sık gündemine gelen Kolomb'un çok sayıdaki heykeli de gösterilerde boyandı veya yıkıldı.

Irksal adaletsizlik konusunda son haftalarda ülke çapında yapılan tartışmalarda, kaşiflere atfen yapılan anıtlarla ''yerli halkların yok edilmesine yönelik düşüncenin onurlandırılması'' eleştiriliyor ve söz konusu heykellerin kaldırılması fikri yaygınlaşıyor.

ÖNCEKİ YILLARDA DA KOLOMB HEYKELİNE SALDIRILAR OLMUŞTU

Boston'da 2006'da da Kolomb heykelinin başı kırılmış, 2015'te ise ırksal ayrımcılık üzerine yapılan protestolarda aynı heykel kırmızıya boyanmış ve üzerine "Siyahi hayatlar önemlidir." yazılmıştı.

En son Floyd gösterileri kapsamında da şehir meydanındaki Kolomb heykelinin başı kesilerek büstünün yanına bırakılmıştı.

Geçen ay da Virginia eyaletinde düzenlenen Floyd gösterilerinde protestocular Kolomb heykelini kırıp göle atmıştı.

Amerika’nın keşfinde büyük rol oynadığı kabulüyle her sene yapılan ''Kolomb Günü'' kutlamalarına ABD’nin bazı eyaletlerinin katılmadığı biliniyor.

Özellikle Amerikan yerli halkı ve siyahi Amerikalılar, Atlantik ötesi köle ticaretini başlatan kişi olarak gördükleri Kolomb’a karşı aynı gün "Yerli Halklar Günü" adıyla karşıt kutlama yapıyor.

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