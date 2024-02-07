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07 Şubat 2024 Çarşamba 17:32:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 17:32:00

ABB Başkan adayı Altınok: Muhtarlarımıza ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz

Kaynak: AA

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Muhtarların taleplerini ve sorunlarını dinleyen AK Parti'nin ABB Başkan adayı Altınok, "Bütün muhtarlarımıza bilgisayar vereceğiz. Muhtarlarımıza ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz. Muhtarlarımız için sosyal tesis yapacağız" açıklamasını yaptı.

Altınok, MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından Ankara Konağı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarına başladığı günden bu yana muhtarlardan gelen talepleri not ettiğini anımsatarak, onlara yönelik birçok proje ve müjdeleri olduğunu söyledi.

Belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçirecekleri sosyal yardımları ve hizmetleri anlatan Altınok, şunları dile getirdi:

"İlçe belediyelerinden ihtiyaçlarını karşılayamayan muhtarlıklarımız için her ay bin 500 liralık doğal gaz, elektrik ve kırtasiye masraflarını karşılamaları için kart vereceğiz. Bütün muhtarlarımıza bilgisayar vereceğiz. Muhtarlarımıza ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz. Muhtarlarımız için sosyal tesis yapacağız."

Belediye bütçesinin yalnızca yüzde 4'ünün yardımlar için kullanıldığını ifade eden Altınok, göreve geldiğinde bu bütçenin yüzde 10'u ile sosyal yardımda bulunmak istediklerini ve Ankara'yı bir dünya başkenti yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Altınok, ulaşım sorunlarını çözmek için ürettikleri projeleri de gelecek günlerde detaylı paylaşacaklarını dile getirdi.

Turgut Altınok, konuşma sırasında salonda yer alan muhtarların talebi üzerine güvenlik kamerası olmayan köylerin giriş çıkışına kameraların Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirileceğinin sözünü de verdi.

Konuşmasının ardından Altınok, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiketler : muhtarlar için bilgisayar ücretsiz ulaşım kartı sosyal tesis
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