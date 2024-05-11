PKK tutuklusu, CHP'li başkana yardımcı oldu

CHP'li belediyelerde 'eş, akraba, dost' atama furyası devam ederken yerel seçimde ittifak yaptığı DEM'le olan anlaşmalar da yürürlüğe girmeye başladı. DEM'li yöneticilerin seçim öncesi yaptıkları "Başkan CHP'den yardımcı bizden olacak" açıklamaları, İstanbul Sancaktepe'de uygulamaya konuldu. 17 Temmuz 2018'de PKK/KCK'ya yapılan operasyonda tutuklanan DEM Partili Nevzat Kılıç, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından başkan yardımcısı olarak atandı. İstanbul'da CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti'li de Meclis üyesi olmuştu. 17'sinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi olduğu tespit edilmişti.