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"BM'de kabul edilen tasarı özgür Filistin için önemli bir adım"
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11 Mayıs 2024 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 08:00:00

Bakan Tunç: BM'de kabul edilen tasarı özgür Filistin için önemli bir adım

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmesinin "özgür Filistin" için önemli bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısının 143 evet oyuyla kabul edildiğini anımsattı.

Bunun, BM üyesi ülkelerin 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'e desteğini göstermesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Tunç, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmesi özgür Filistin için önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"İŞGALCİ İSRAİL'E KARŞI ULUSLARARASI MEKANİZMALAR ARTIK GEREĞİNİ VAKİT KAYBETMEDEN YAPMALIDIR"

"1967 sınırları temelinde" bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi, Filistin halkının kendi ata yurtlarında, insan onuruna yakışır şekilde yaşaması gerektiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Gazze ve Refah bölgesinde çocuk, kadın, sivil demeden 35 bin Filistinliyi öldüren, 78 binden fazla Filistinliyi yaralayan İşgalci İsrail'e karşı uluslararası mekanizmalar artık gereğini vakit kaybetmeden yapmalıdır. İnsan haklarını yok sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen, savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail'in saldırıları son bulmalıdır. İsrailli yetkililer Uluslararası Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarılmalı, gereken ceza verilmelidir. İşgalci İsrail Devletinin Uluslararası Adalet Divanınınca verilen tedbir kararına uyması sağlanmalıdır."

Bakan Tunç, Türkiye olarak, Filistinlilerin haklı davalarında yanlarında olmaya, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Etiketler : yılmaz tunç birleşmiş milletler filistin devlet
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