CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'deki eş, dost ve akraba atamalarıyla ilgili, "Tavizimiz yok. Bursa, Balıkesir, Adana-Yüreğir'de tespit edilen akraba atamaları geri alındı" açıklamasında bulunmuştu. Gerçeğin ise başka olduğu ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ı, görevden almadığı ortaya çıktı.

Aydoğan, belediyede tam 10 ayrı birimi yönetiyor. AKŞAM, iddiayı Yüreğir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne sormasına rağmen geri dönüş olmadı.

Hasan Aydoğan, hala 10 ayrı birimi yönetiyor.

KİLİS'TE ENİŞTE ATAMASI

Belediyelerdeki eş, dost akraba atama furyasına dün Kilis de dahil oldu. Belediye Başkanı Hakan Bilecen kız kardeşinin eşi Atilla Yıldırım'ı başkan yardımcısı olarak atadı. Atamaların devam ettiği belediyeler şöyle:

Hakan Bilecen-Atilla Yıldırım

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman, göre görevlerine devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın atadığı CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt görevine devam ediyor.

CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanvekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın ortağı olan avukat Merve F. Barut, yardımcılık görevine devam ediyor.