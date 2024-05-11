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11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:30:00

Oxfordlu Yahudi Profesör Shlaim: İslamofobi, antisemitizmden çok daha tehlikeli

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Üniversite eylemlerinin antisemitizme yol açtığı iddialarına Oxford'daki Yahudi Prof. Dr. Avi Shlaim karşı çıktı: “İslamofobi, antisemitizmden çok daha büyük sorun. Öğrencilerde en ufak bir antisemitizm dalgası yok.”

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde nisan ortalarında başlayan Filistin'e destek eylemleri, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Güney Amerika ülkesi Brezilya, Kanada gibi dünyanın dört bir yayılıyor. ABD'deki gösterilerin yeni merkezi Avrupa kıtası oldu. İngiltere, Finlandiya, Danimarka, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'daki ülkeler, İsrail'in katliamlarına tepki için ayağa kalktı.

AKADEMİSYENLER EYLEMDE

ABD'de ilk kez The New School Üniversitesi'nde akademik personel, Filistin'e destek kampı kurdu. Üniversitede Filistin destekçisi 40'tan fazla öğrencinin gözaltına alınıp okuldan uzaklaştırılmasına tepki gösteren akademisyenler, disiplin suçlamalarının düşürülmesini ve polisin kampüsten çıkmasını istedi. İngiltere'deki Filistin'e destek gösterileri, Oxford, Cambridge, University College London, Liverpool ve Manchester üniversitelerinde de sürüyor.

TEK İSTEKLERİ BARIŞ

Gazze'ye destek eylemlerinin Yahudi düşmanlığını (antisemitizm) artırdığı iddialarını Oxford Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ndeki Yahudi tarihçi Prof. Dr. Avi Shlaim yalanladı. İngiliz tarihçi Shlaim, "Öğrencilerin kampını ziyarete gittim ve gördüklerimden çok etkilendim. Öğrenciler, son derece iyi organize olmuşlardı. Her şey son derece dostane, barışçıl ve düzenliydi. Herhangi bir gerginlik yok ve kimse kendisini tehdit altında hissetmiyor" dedi.

BATI'DA BÜYÜK BİR SORUN

İngiltere'nin Filistin'e ve İslamofobi'ye kayıtsız kaldığını aktaran Shlaim, "İslamofobi, İngiltere'de antisemitizmden çok daha büyük sorun. Hükümet, İsrail'i körü körüne destekliyor ve antisemitizmin boyutunu büyük ölçüde şişiriyor ve abartıyor. Bunu siyasi amaç için yapıyorlar. Oxford Üniversitesi'ndeki kampta en ufak antisemitizm dalgasının olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Dahası, protestoya katılan çok sayıda Yahudi öğrenci de var. İsrail, Yahudileri temsil etmiyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : abd üniversite filistin israil islamofobi antisemitizm avi shlaim
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