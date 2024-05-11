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Organize suç örgütlerine "Mahzen" operasyonları
11 Mayıs 2024 Cumartesi 08:48:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 08:48:00

Organize suç örgütlerine "Mahzen" operasyonları: 60 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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Elebaşılığını Hakan Akdoğan ve Numan Karakoç'un yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Toplam 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen" operasyonları gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli Mahzen-42 operasyonları Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; Başakşehir'de faaliyet gösteren elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç'un yaptığı husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

ELEBAŞI NUMAN KARAKOÇ VE 32 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç'un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Etiketler : organize suç örgütleri operasyon hakan akdoğan numan karakoç
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