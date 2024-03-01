8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda

Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek.

Haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için önce bu komisyona başvuru şart olacak.

Düzenlemeye göre adli para cezalarında da artış yapılacak.

Kanunla başvuru süreleri de yeniden düzenleniyor.

İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi 2 hafta olarak belirlendi.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme de bu kanun teklifi içerisinde yer alıyor.

Teklif görüşmelerine bugün devam edilecek.