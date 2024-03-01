VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Kıbrıs Barış Harekatında Zeki Müren etkisi
İran'da parlamento seçimleri ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı
İstanbul Boğazı'nda sis etkili
01 Mart 2024 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 08:00:00

8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Meclis Genel Kurulu'nda 8'inci Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam ediliyor. 43 maddelik teklifin ilk 16 maddesi kabul edildi.

Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek.

Haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için önce bu komisyona başvuru şart olacak.

Düzenlemeye göre adli para cezalarında da artış yapılacak.

Kanunla başvuru süreleri de yeniden düzenleniyor.

İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi 2 hafta olarak belirlendi.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme de bu kanun teklifi içerisinde yer alıyor.

Teklif görüşmelerine bugün devam edilecek.

Etiketler : yargı paketi tbmm genel kurulu emekli bayram ikramiyesi
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX