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11 Mayıs 2024 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 08:15:00

Hamas, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı

Kaynak: AA

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Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu kararı, Filistin halkımızın meşru haklarını elde etmesi gerekliliğinin bir kabulü ve halkımıza karşı yürütülen imha savaşına destek veren ABD iradesi karşısında, uluslararası tarafların halkımızın çevresinde kenetlenmesinin bir teyidi olarak görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dünya ülkelerine çabalarını yoğunlaştırma, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek isteyen Filistin halkına her türlü desteği sağlama çağrısı yapıldı.

BM Güvenlik Konseyi'ne sorumluluklarını üstlenme ve Filistin Devleti'ni BM'nin tam üyesi olarak tanıma kararı alma çağrısı da yapılan açıklamada, "Faşist işgal hükümetinin (İsrail) Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamı durdurmak için ciddi bir şekilde çalışmanın" önemine vurgu yapıldı.

BM GENEL KURULU, FİLİSTİN HAKKINDAKİ KARAR TASARISINI KABUL ETTİ

BM Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Etiketler : bm filistin hamas gazze israil
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