4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi

Amerikan SpaceX şirketi, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA için uzaya uçuş gerçekleştirdi. Uçuş, özel bir şirketin uzaya gerçekleştirdiği ilk tam teşekküllü uçuş olarak kayıtlara geçti.

Kalkış, NASA'nın ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi’nden yapıldı. Falcon 9 roketiyle yapılan uçuşta yer alan 4 astronot, 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalacak. Astronotlardan 3'ü Amerikalı 1'i Japon.

Resilience rises. ��



The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt — NASA (@NASA) November 16, 2020

Amerikalı astronot Victor Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzun dönem görev alan ilk siyahi olacak.

Astronotların, 27 saatlik yolculuğun ardından istasyona ulaşması bekleniyor.

Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan uçuş, hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

Elon Musk fırlatılışa katılamadı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "Harika bir fırlatılış. NASA, biz görevi devraldığımızda kapalı bir felaketti. Şimdi tekrar açık ara dünyadaki 'en sıcak', en ileri uzay merkezi” sözlerini paylaştı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden da Twitter'da, NASA ve SpaceX’i tebrik ederek "Bu bilimin gücünün ve inovasyonumuzdan, yaratıcılığımızdan ve kararlılığımızdan yararlanarak neler başarabileceğimizin bir kanıtıdır” dedi.

Yeni tip koronavirüse yakalandığı şüphesiyle karantinada bulunan SpaceX’in CEO’su Elon Musk ise fırlatılışa katılamadı.

SpaceX Dragon uzay aracı, mayıs ayında ilk kez test amaçlı NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley’i ISS’ye götürmüştü.