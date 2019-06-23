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23 Haziran 2019 14:36 | Pazar

23 Haziran seçim sonucu Eyüpsultan son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

23 Haziran seçim sonucu Eyüpsultan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bugün milyonlarca seçmen sandık başındaydı. Seçmenler sandık başından geldikten sonra seçim sonuçlarını merak etmeye başladılar. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları anbean takip ediliyor. Seçim yasağının kaldırılmasının hemen ardından güncel seçim sonuçları haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Tekrarlan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. 23 Haziran seçim sonucu Eyüpsultan son dakika gelişmeleri ve oy oranları sizlerle...

23 Haziran seçim sonucu Eyüpsultan son dakika araştırması yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün milyonlarca seçmen sandık başına gidip oylarını kullandılar. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları ve son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 23 Haziran seçim sonucu Eyüpsultan son dakika gelişmeleri ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar... 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Eyüpsultan 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

EYÜPSULTAN 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Eyüpsultan 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Eyüpsultan oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Eyüpsultan Belediye Başkanı AK Parti adayı Deniz Köken oldu. Eyüpsultan belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Eyüpsultan yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi İlker Çiftçi 

Bağımsız Türkiye Partisi Birol Civelek

Vatan Partisi Hümeyra Hıdımoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Emel Bilenoğlu

Adalet Ve Kalkınma Partisi Deniz Köken

Demokratik Sol Parti İbrahim Bayraktar

Bağımsız Kürşad Alparslan Turan

DENİZ KÖKEN KİMDİR?
Deniz Köken 1964 yılında Ordu'da dünyaya geldi.

İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. 1994 Yerel seçimlerinde Eyüp Belediye Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 1994–2004 yılına kadar devam eden on yıllık bu süreçte, Eyüp Sultan için gerçekleştirilen başarılı projelere imza attı.

1994 Yerel seçimlerinde Eyüp ilçesi ve Büyükşehir Meclis Üyesi olan Köken, 1994–1999/1999–2004 yılları arasında iki dönem bu meclislerde Bütçe ve Tarife komisyonlarında üyelik ve başkanlık yaptı. Bu yıllar arasında Eyüp Spor Kulüp Başkanlığı da yapan Köken, müziğe olan ilgisi sebebiyle Eyüp Musiki Vakfı kurucu üyeliği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı kurucu üyeliği gibi çeşitli sosyal faaliyetler içinde bulundu.

2004 yerel seçimlerinde Kâğıthane ilçesinden 3. dönem tekrar Büyükşehir Belediye Meclis üyesi seçilen Deniz Köken, Tarife Komisyonu Başkanı iken istifa ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu dönemde Antalya'yı dünya şehri yapma yolundaki projeler arasında, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra, sosyal belediyecilik kapsamında geliştirdiği büyük projelerden; Antalya Sosyal ve Psikolojik Eğitim Merkezi (ASPEM) adı altında ailelere yönelik hizmetler ve ayrıca kadın sığınma evi, evde hasta-yaşlı bakımı, huzurevi-aşevi inşası ve işletimi, 400 kişilik engelli rehabilitasyon merkezi yapımı işlerini hayata geçirdi.

Ayrıca, Antalya Sanat ve Meslek Edindirme (ASMEK) kursları adı altında, yılda 15 bin kişiye sanat ve meslek edindirmenin yanı sıra, iş kollarına ara eleman yetiştirme konusunda da başarılı çalışmalara imza atmıştır. Başkanlığını yaptığı Antalya Büyükşehir Belediyespor Kulübü öncülüğünde her evden bir sporcu kampanyasını başlattı. Basket, güreş, atletizm gibi branşlarda ulusal ve uluslararası derecelerin kazanılmasında pay sahibi oldu

 

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