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04 Haziran 2022 Cumartesi 19:21:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 19:42:00

2 terörist daha teslim oldu

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 41'e 'yükseldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi" denildi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı 2 terörist örgüt mensupları
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