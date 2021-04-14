2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanma uygulaması saat 19.00 itibarıyla başladı.

Kısmi kapanma ile yeniden belirlenen sokak kısıtlaması saatlerine göre, yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması da başladı.

"İYİLEŞME OLMAZSA DAHA SERT TEDBİRLER HAYATA GEÇECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini açıklamıştı:

"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir."

KISMİ KAPANMANIN AYRINTILARI

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge göndermişti.