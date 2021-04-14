  • BIST
    1409.19
  • Dolar
    8,0840
  • Euro
    9,6933
  • Altın
    451,2090
İstanbul
7 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ: Ağır hastaların büyük kısmında diyabet var
Rekabet Kurulu'ndan Google'a rekor ceza
2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı
Türkiye'de vaka sayısı 62 bini aştı
Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok
Zarif'ten ABD Başkanı Biden'a 'baskıları sona erdirin' çağrısı
Biden'ın Afganistan kararı tepkilere neden oldu
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti
Ziraat Bankası'na Uluslararası Bankalardan 1,33 Milyar Dolarlık Dev Sendikasyon Kredisi
Başkan Erdoğan: Bu tam bir dengesizlik, terbiyesizlik
"Türkiye'nin SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir"
Türkiye'yi dünya birincisi yapmıştı... Hediyesi hazır
Sedat Peker operasyonunda flaş gelişme! Süre uzatıldı
İkiyüzlülüğün böylesi!
Can Ataklı'dan itiraf gibi sözler: İşaret fişeği olabilir
Başkan Erdoğan duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu
ABD basınından flaş Afganistan iddiası
"Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz"
Ayasofya'da ilk iftar ezanı
Dışişleri'nden Esed rejimine tepki: Çağrımızı yineliyoruz
THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama
Kısmi kapanmadan kimler muaf olacak? Liste paylaşıldı
Lübnan ile İsrail arasında "Akdeniz" anlaşması
NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi
14 Nisan 2021 Çarşamba 19:42:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 19:42:00

2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı

ABONE OL

2 hafta sürecek kısmi kapanma sonucunda iyileşme olmazsa daha sert tedbirler hayata geçecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanma uygulaması saat 19.00 itibarıyla başladı.

Kısmi kapanma ile yeniden belirlenen sokak kısıtlaması saatlerine göre, yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması da başladı.

"İYİLEŞME OLMAZSA DAHA SERT TEDBİRLER HAYATA GEÇECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini açıklamıştı:

"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir."

KISMİ KAPANMANIN AYRINTILARI

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge göndermişti.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ramazan ayı sert tedbir
Düğün tarihi net değil

Düğün tarihi net değil
Dizide hain darbe girişimini anlatacaklar

Dizide hain darbe girişimini anlatacaklar
Çanakkale'de inzivada

Çanakkale'de inzivada
Youtuber Enes'e polis şoku

Youtuber Enes'e polis şoku
Bodrum'a kaçtılar

Bodrum'a kaçtılar
Hiç yasak yokmuş gibi

Hiç yasak yokmuş gibi
Her şey kızının hayalleri için

Her şey kızının hayalleri için
Dinleyicilerimi dinlendireceğim

Dinleyicilerimi dinlendireceğim
Yaşadığı tramvalar güçlendirdi

Yaşadığı tramvalar güçlendirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER