16 bin 506 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan araçta 16 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, istihbarat çalışması sonucu kent merkezinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 16 bin 506 sentetik hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
- İstanbul için 'kentsel dönüşüm' rakamları verildi: "Çok rahat yaparız"
- MSB: Gara, Kandil, Hakurk ve Metina vuruldu, 13 terör hedefi imha edildi
- Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı
- 16 bin 506 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
- Yürekli anneler evlat nöbetini sürdürüyor
- Bakan Kacır: Türkiye'nin büyümesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz