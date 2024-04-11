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11 Nisan 2024 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 11:30:00

15,3 milyon emekliye bayram ikramiyesi ödendi

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Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesi dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ödendi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödendi.

İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.

SGK, bu Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.

Bu rakamla birlikte uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar SGK tarafından toplam 166,2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu.

Etiketler : emekli ikramiye ramazan bayramı
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