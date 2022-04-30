VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
1 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Bakan Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Türk Kızılay'dan Kerkük'te ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı
Bakan Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması: Tüm tedbirler alındı
Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya 'Kavala' tepkisi
Tuzla'daki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile görüştü
Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan asker şehit oldu
Bakan Koca'dan 'aşı' uyarısı: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
"Türkiye elinden gelen desteği verecek"
Bakan Nebati'den girişimcilere bayram müjdesi
‘Aziz'den ‘Dilruba'ya veda
Tedbiri elden bırakmıyor
Partner oldular
Ormandaki gözler göreve hazır
Kocaeli'de büyük keşif: Dünyada kemik ve eşyalarla bulunan ilk lahit
Yaşlılara uzanan vefa eli
Evsizlere kapı açan imama "iyilik" ödülü
Bayramlıklar ‘hayır çarşıları'ndan
Weibo kullanıcıları ifşa edecek
Her baş ağrısı masum değil
‘Sallama'yla geri döndü
‘Ellerimde Çiçekler'e rock yorumu
Müziğe tutundu
30 Nisan 2022 Cumartesi 22:32:00 - Güncelleme:30 Nisan 2022 Cumartesi 22:32:00

1 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!

Kaynak: AA

ABONE OL

Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bu kapsamda sendikalar İstanbul'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Valilik de yarın kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Türk-İş temsilcileri 1 Mayıs Günü Taksim Anıtı'na çelenk bırakacak.

DİSK ve KESK ise 1 Mayıs'ı yine birlikte kutlayacak. İki konfederasyon, 1977'nin 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak anacak.

Ardından DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği, Maltepe Miting alanında olacak.

İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında yarın saat 06.00 itibarıyla Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak.

Buna alternatif olarak D-100 ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda yarın saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak, Turnacı Başı Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamal Başı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi ve Ensiz Sokak trafiğe kapalı olacak.

İnönü Caddesi ve Mete Caddesi ise sorumlu il emniyet müdür yardımcısı tarafından değerlendirilerek trafiğe açılabilecek.

Bu yollara alternatif güzergah olarak Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi ve Defterdar Yokuşu kullanılabilecek.

Etiketler : İstanbul etkinlik İstanbul'da kapanacak yollar
Avrupa'nın en büyük yanık merkezi Çam ve Sakura'da!

Avrupa'nın en büyük yanık merkezi Çam ve Sakura'da!
Ekrana döneceğim

Ekrana döneceğim
Çeşme'nin yerini tutamaz

Çeşme'nin yerini tutamaz
Estetik itirafı

Estetik itirafı
Çağlar'ın 11 yaşında çocuğu var!

Çağlar'ın 11 yaşında çocuğu var!
Çocukluğuna döndü

Çocukluğuna döndü
Aşk fedakarlık ister

Aşk fedakarlık ister
Müzik işbirliği

Müzik işbirliği
Yeğen sevgisi

Yeğen sevgisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER