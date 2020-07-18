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Yunan, Türkiye'nin Akdeniz'deki üstünlüğünü kabul etti
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18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:45:00

Yunan, Türkiye'nin Akdeniz'deki üstünlüğünü kabul etti

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Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını tüm dış müdahalelere karşı başarıyla yürütmeye devam eden Türkiye'nin bölgedeki tek güç haline gelmeye başlaması, Yunan basınında endişeye neden oldu.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de attığı kararlı adımlarını sürdürüyor.  Uluslararası hukuktan doğan egemenlik hakları çerçevesinde bölgede yürüttüğü sondaj çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye’nin, bölgedeki iş birlikleriyle birlikte gittikçe güçlenen eli, başta Yunanistan olmak üzere bölgeden çıkar sağlamaya çalışan birçok devleti de endişeye sürüklüyor.

"TÜRKİYE, OSMANLI'NIN İZİNDEN GİDİYOR"

Bölge ülkelerinin Akdeniz'de attığı tek taraflı haksız adımlara karşısında geri adım atmayan Türkiye’ye karşı oluşturulmaya çalışılan cephenin sözcülüğünü üstlenen Yunan basını, birbiri ardına yayınladığı yazılarla, siyasi çevreden de destek bulmaya çalışıyor.

Türkiye’nin sondaj çalışmalarını diline dolayan Yunan Kathimerini, son olarak derlediği analizde Türkiye’nin bölgede egemen güç olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de giderek zorlaşan bir ortam oluştuğunu belirten Kathimerini, AB ve Yunanistan’ın kendi çıkarlarını savunmak için gerektiğinde harekete geçmeye hazır olacağını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"

Tedbir çağrılarının üst seviyede olduğunun belirtildiği yazıda, Türkiye’nin bölgede izlediği politikanın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ilham aldığına da yer verildi.

Türkiye’nin, başta Libya olmak üzere bölge üzerinde yürüttüğü politikayla komşu devletlerin desteklerini de alarak güçlenen bir yapıya çizdiğini söyleyen Kathimerini, “Türkiye, adım adım nüfuzlu bir bölgesel oyuncu haline geliyor. Bu bölge için hiç iyi değil' sözlerini kullandı.

Böylesi bir rolün, “pek çok Akdeniz ülkesi tarafından kabul edilemez” olduğunu vurgulayan analiz, bölgedeki istikrarın sürmesi gerekğini söyledi.

Türkiye'nin bölgede baskın bir konumda olduğunu itiraf eder nitelikteki analiz, Türk hükümetinin baskın politikasının bölgede oldukça ses getirdiğini de doğrular nitelikte oldu

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