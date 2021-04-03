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03 Nisan 2021 Cumartesi 14:09:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 14:09:00

Yeşil hidrojene Avrupa yolu göründü

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de ilk kez hidrojenin doğalgaza karıştırılarak yakılmasını sağlayan tesisin açılışını yaparken, “Yeşil hidrojene dair ihracat potansiyellerimizi çalışıyoruz. Avrupa'ya ihracat imkanlarını değerlendiriyoruz.” dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknoloji Merkezi'ni Konya'da açtı. 6 milyon lira yatırımla kurulan tesisin Ocak 2020'de temellerinin atıldığını ve Ekim 2020'de tesiste ilk testlerinin başladığını söyleyen Dönmez, "Burada Türkiye'de ilk defa doğal gazla hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi projesi hayata geçirildi.

Laboratuvarda test amaçlı olarak ortalama yüzde 5 ila yüzde 20'ye kadar hidrojen ile yüzde 95 ila yüzde 80'e kadar doğal gaz karıştırıldı ve elde edilen karışım test amaçlı yakıldı. İlk testlerin sonuçları olumlu oldu ve sonraki aşamalar için önemli bir başarı elde edildi." dedi

Tüm bir doğal gaz şebekesinin hidrojen karışımlarını yakmaya hazır olup olmadığını bu testlerin ortaya koyacağını söyleyen Bakan Dönmez, "Bunlar daha ilk adımlar. İnşallah sonuçlara göre devamının da geleceğini düşünüyorum." dedi.

AVRUPA'YA İHRAÇ OLACAK

Şu an için test aşamasında olan sistemin hidrojen üretme kapasitesinin günlük 12 metreküp olduğunu söyleyen Dönmez, "Öte yandan yeşil hidrojen konusunda birçok yabancı şirket ve kurum Türkiye'nin ihracat potansiyeline büyük ilgi gösteriyor. Bizler de yeşil hidrojene dair ihracat potansiyellerimizi çalışıyoruz. Avrupa'ya ihracat imkanlarını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok ülkede hidrojenin renklerinden söz edildiğini belirten Dönmez, "Çünkü hidrojen birçok kaynaktan üretilebiliyor. Türkiye'de daha çok gri dediğimiz, doğal gazdan hidrojen üretimi rafinerilerde sürekli kullanılıyor. Bizim için daha çok hidrojenin yerli kaynaklardan üretilmesi önemli." diye konuştu.

Ulaştırma alanında hidrojenin önemine de değinen Dönmez, "Büyük tren üreticilerinin de dizel trenleri hidrojene çevirme fikirlerini görüyoruz. Bunu da gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin hidrojen stratejisini hep birlikte oluşturacağız." dedi.

HİDROJENLE DEMLENEN ÇAY İKRAMI

Programın ardından Enerji Bakanı Dönmez'e ilk kez hidrojenle doğalgazın karıştırılmasıyla ortaya çıkan ısıyla ocakta demlenen çay ikram edildi.

Etiketler : Enerji Bakanı Fatih Dönmez GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknoloji Merkezi
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