Yerli otomobilin markası belli oldu: Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, bu sabah gazetecilerle online sohbet toplantısı düzenledi. Karakaş, yerli otomobilin hangi isim ile yollara çıkacağına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

YERLİ OTOMOBİL 'TOGG' MARKASI İLE DEVAM EDECEK

Karakaş, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi. Yeni Şafak'ın haberine göre, En son Ocak ayında otomotiv basını ile bir araya gelen Karakaş, o dönem yaptığı açıklamada otomobilin ismi üzerinde farklı alternatifleri olduğunu söylemişti.

TOGG CEO'su, TOGG markasının Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Güney Kore, Japonya ve Azerbaycan'da tescil edildiğinin de bilgisini paylaştı.

'İLK ARAÇLAR 2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE BANTTAN İNECEK'

Karakaş, 2022'in son çeyreğinde ilk araçların Gemlik'teki fabrikadan inmeye başlayacağının da müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında, başbakanlığı döneminde katıldığı TÜSİAD toplantısında dile getirdiği yüzde 100 yerli otomobil için 2017'de "babayiğitler" olarak lanse edilen ve 5 şirketin oluşturduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) kurulmuştu.

27 Aralık günü Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki öngösterimde, kırmızı beyaz yerli ve milli SUV ve sedan modelleri tanıtıldı. Tanıtımda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil fabrikasının Gemlik'te TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresinde kurulacağını açıkladı. Yerli otomobilin üretileceği Bursa'nın Gemlik ilçesinde 20 milyar liranın üzerinde yatırımla kurulacak fabrika için ilk kazma 17 Temmuz'da vuruldu.

RAKAMLARLA TOGG TESİSİ

• İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.

• Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

• 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

• 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

• TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

• Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

• 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.

• 2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

• İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.

• Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.