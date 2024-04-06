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06 Nisan 2024 Cumartesi 13:32:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 13:32:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul ve Konya'da iki raylı sistem projesini üstlendi

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Konya'daki iki raylı sistem projesinin yapımının Bakanlıkça üstlenildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'deki bütün şehirleri raylı sistemlerle donatmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "İstanbul'da Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı ile Konya'da Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı'nın yapımı Bakanlıkça üstlenildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı'nın İstanbul'un yoğun yerleşim yerleri olan Kazımkarabekir ve Bahçelievler semtlerine uzatılmasını kapsayan projeyi Bakanlık olarak devraldıklarını aktararak, İstanbullu vatandaşları bekletme lüksleri olmadığını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tramvay hattının devamı olacak 10 kilometrelik Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Projesi'ni de Bakanlık olarak yapacaklarını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimizi baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarına son yıllarda büyük bir hız kazandırdık. Hatta Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan toplam kent içi raylı sistem projesi uzunluğu 416 kilometreye ulaştı. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu projelerin yapım işinin de bakanlığımız bünyesine geçmesiyle bu ağımız da genişlemiş oldu."

"İSTANBULLULAR TRAFİK ÇİLESİNDEN KURTULUYOR"

Uraloğlu, Marmaray, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu gibi İstanbul'da 7 ayrı metro hattını hizmete aldıklarını ve projelere dur durak demeden devam ettiklerini vurgulayarak, amaçlarının İstanbul'daki vatandaşlara hizmet etmek olduğunu kaydetti.

Şu ana kadar İstanbul'da yaptıkları hat uzunluğunun 147,7 kilometreye ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bakanlığımız tarafından yapılan metro sistemleri sayesinde İstanbullular trafik çilesinden kurtuluyor. Ancak daha yapılması gereken çok iş var ve bu nedenle Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nın devamı olan Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı'nın yapım işleri Bakanlığımıza devredildi." değerlendirmesini yaptı.

YATIRIM PROGRAMINA ALINACAK

Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı"nın 6 kilometre uzunluğunda 4 istasyondan oluştuğunu, 80 kilometre hıza uygun şekilde tasarlanacağını bildirdi.

Hat tamamlandığında Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ile Kazımkarabekir İstasyonu'nda entegre olacağını belirten Uraloğlu,"Proje için etüt-fizibilite güncelleme çalışmalarını tamamlamamızın ardından hızla yatırım programına teklif ederek yapımına başlayacağız. Bu projeyi de hızla İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Stadyum-Şehir Hastanesi 1. Etap Tramvay Hattı ile Barış Caddesi Tramvay Hattı'nın da belediye tarafından yapıldığını hatırlattı. Söz konusu hatların entegrasyonunu sağlayacak olan Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı'nın ise Bakanlığa devredildiğini bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her zaman söylüyoruz, biz vatandaşlarımız için hizmet siyaseti yapıyoruz, şantiyelerden çıkmıyoruz. Tek amacımız var, vatandaşımızın ayağına taş değmesin. Bu nedenle Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı tramvay hatlarının entegrasyonunu sağlayacak bu hattı da Bakanlığımız yapacak ve Konyalı hemşerilerimizin hizmetine sunacak."

"RAYLI SİSTEM PROJELERİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, 10 kilometre uzunluğundaki Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı Projesi'nin Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da hazırlandığını belirterek, bu sayede Bakanlık yatırım programına alınması için gerekli çalışmaları hızla başlatabildiklerini belirtti.

Hattın yatırım programına alınmasından sonra öncelikli olarak ihalesinin hemen yapılacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tramvay hattının devamı olacak Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı'nı da Bakanlık olarak tamamlamayı planlıyoruz. 10 istasyondan oluşacak 10 kilometrelik hattımızı 80 kilometre hıza uygun inşa edeceğiz. Projemiz yolcu hareketliliğinin yoğunluğunun olduğu otogar ve stadyum bölgelerine de hizmet verecek. Raylı sistem projeleri çevreci, konforlu, güvenli ve hızlı. Trafik çilesini de kaldıran raylı sistem projelerine devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde sorumluluk alanımızdaki her sektörde Türkiye Yüzyılı'nı şaha kaldıracak projelere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi şehir içi rayla sistem projelerini de üstlenerek vatandaşlarımızın konfora ve çevreci teknolojileri ulaşmasını sağlayacağız. Bu projelere dur durak demeden devam edeceğiz."

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı abdulkadir uraloğlu istanbul konya raylı sistem
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