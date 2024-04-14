Türkiye'nin Afrika'ya ihracatında Mısır ön planda

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin Afrika bölgesine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 4,5 milyar dolar oldu.

Mart ayına bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye'nin Mısır'a ihracatında yüzde 52,2'lik artış görüldü.

Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde, Türkiye'den Mısır'a 872 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 28'lik artış kaydedildi.

Mısır'ı, 733 milyon dolarla Fas, 591 milyon dolar da Cezayir takip etti.

"TÜRKİYE VE MISIR TİCARET OLARAK AFRİKA'NIN EN BÜYÜK HACMİNE SAHİP"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Mısır'ın Afrika'nın en büyük ticaret hacmine sahip olduğunu, Türkiye'nin en büyük cari fazla verdiği Afrika'daki ülkelerin başında Mısır'ın geldiğini söyledi.

Denizer, iki ülke arasındaki ticaretin çoğunluğunun sanayi ürünlerinden oluştuğunu ve 2007'de başlayan Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra da ticaretin karşılıklı artarak devam ettiğini vurguladı.

Denizer, "Son iki senedir Mısır'dan doğal gaz alımıyla ilk defa Mısır cari fazla vermeye başladı. Bu da yaklaşık toplam ticaretin yüzde 20-25'ini oluşturuyor. Şu an itibarıyla Mısır ve Türkiye arasında 10 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi var. Kısa dönemde ilişkilerin düzelmesi de bunun 15 milyar dolarlara hatta daha da uzun vadede 20 milyar dolarlara çıkarılması bekleniyor. Dolayısıyla Afrika'daki en önemli partnerimiz zaten her zaman Mısır'dı." diye konuştu.

"MISIR'DA EN ÇOK POTANSİYELE SAHİP ÜRÜNLER TÜRK ÜRÜNLERİ, BU ARTARAK DA DEVAM EDECEK"



Siyaseten yaşanan 10 senelik durgunluk sürecinin karşılıklı ticareti ve Mısır'a direkt yatırımı engellemediğine dikkati çeken Mustafa Denizer, 2007'de başlayan Türk yatırımlarının Mısır'da artarak devam ettiğini dile getirdi.

Denizer, şu an itibarıyla 3 milyar dolara yakın bir Türk yatırımının söz konusu olduğu bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"500 milyon dolarlık da önümüzdeki 1,5- 2 yılda yine yapılması planlanan yeni yatırım var. Oradaki yatırımlar 70 bin kişiye direkt istihdam sağlıyor. Türk malları da onlarla ilgili de bir parantez açmak lazım. Türk malları Mısır'da hem kalite açısından hem algı açısından hem kabul gören, önde olan imaja sahip. Dolayısıyla Mısır'ın son dönemde yaşadığı dolar rezerv sıkıntısına rağmen yani ithalatta bazı kısıtlamalar getirildi, bundan dolayı biraz geriledi. Sonuçta bunlar da düzeldiği takdirde Mısır'da en çok potansiyele sahip ürünler, Türk ürünleri, bu artarak da devam edecek."

Türkiye ve Mısır arasındaki tarihi, kültürel ve dini olarak ortak yönlere de değinen Denizer, Mısır halkının Türkiye'yi çok sevdiğini kaydetti.

Denizer, bunun da karşılıklı yapılan uçuşlardan da belli olduğunu aktararak, "Özellikle ilişkilerimiz düzelince birçok yeni uçuş eklendi. Vize problemi ortadan kalktı. Bunlar hep olumlu adımlar, bu da ticareti olumlu etkiliyor. Ayrıca coğrafyadaki problemlerde hep Mısır ve Türkiye ortak hareket ediyor. Akdeniz'de bir enerji politikası var, bu da çok önemli. Orada da büyük ihtimalle Mısır ve Türkiye ortak hareket edecek. Dolayısıyla iki ülkenin win-win dediğimiz beraber olarak kazanabileceği, o coğrafyada etkili olabileceği aslında çok konu başlığı da mevcut." dedi.

İki ülke arasında ticarette öne çıkan sektörleri, tekstil, kimya, otomotiv yedek parça, metal şeklinde sıralayan Denizer, "Bu sektörlerde Mısır, Türkiye'den önemli tedarikler yapıyor ve bu da devam edecek ama yatırım da burada çok önemli. Direkt Türk yatırımcısı da son dönemlerde Mısır'daki iş gücü, enerji avantajlarından dolayı yeni yatırım olanaklarını son dönemde irdelemeye tekrardan başladı. Şu an itibarıyla Mısır'da çok fazla Türk yatırımı yok, parasal çok önemli Türk yatırımı var ama adetsel olarak 15-20 tane önemli yatırım bütün bu yatırımı oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Denizer, Mısır'ın birçok ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması ve gümrük avantajları olduğunu anlatarak, Mısır'ın Amerika, Avrupa Birliği (AB), Kuzey Afrika ve Afrika ülkeleriyle anlaşması olmasının, hem Mısır'a yapılacak yatırımın diğer pazarlara ulaşması adına hem de Mısır'ın Türkiye'den ara malı ithal edip bu pazarlara ihracat yapmasının Türkiye'nin avantajları arasında olduğunu kaydetti.

"MISIR İLE TÜRKİYE'NİN TİCARET HACMİ 20 MİLYAR DOLARLARA ERİŞECEK"



Denizer, Mısır'ın Afrika'ya açılan bir kapı olduğunu dile getirerek, Mısır üzerinden Kuzey Afrika'ya ve oradan tüm Afrika'ya erişmenin çok kolay olduğunu vurguladı.

Mısır'ın önemli bir nüfusa sahip olduğunu belirten Denizer, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye önemli bir üretici, Avrupa Birliği'nin önemli bir tedarikçisi. Mısır da bu yolda yavaş yavaş ilerliyor. Dolayısıyla burada yapılacak işbirlikleri, yatırımları bu ilişkileri artırarak devam ettirecek. İki ülke de buradan kazançlı çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Mısır'a yapılan yatırımlar ve Mısır'ın ara mal tedarikiyle beraber ticaret hacminin artarak devam etmesini öngörüyoruz. Sırf tekstil, konfeksiyon en çok konuşulan sektör ama birçok farklı alanda da yatırım yaptırılıyor. Bunlar önümüzdeki dönem artarak devam edecek. Mısır ile Türkiye'nin ticaret hacminin 20 milyar dolarlara erişeceğine inanıyorum. Dolayısıyla iki ülkenin enerjiyle beraber ve ortak adımlarıyla Kuzey Afrika ülkeleri arasında Mısır çok daha ön plana çıkacak ve Türkiye'yle işbirliğiyle büyük bir partnerlik doğacağına inanıyorum."

İlişkilerin düzelmesinin birçok şeyin artık daha hızlı yapılmasını sağlayacağını aktaran Denizer, Afrika pazarının büyüdüğünü, çok büyük bir nüfus olduğunu ve bu nüfusu besleyecek ülkelerin de yine Kuzey Afrika ülkeleri ve Türkiye olduğunu belirtti.