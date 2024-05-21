VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Grup Toplantısı... Bahçeli konuşuyor
En çok sevilen nostaljik diziler
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 27 zanlı daha yakalandı
Kurbanlıkların sevkinde uyulacak kurallar belirledi
Reisi için ilk tören Tebriz'de
Maliye'den 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
21 Mayıs 2024 Salı 10:35:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 10:35:00

MHP Grup Toplantısı... Bahçeli konuşuyor

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Küresel vicdan İsrail'e karşı baskısını artırmalıdır. Durdurulması gereken terör devleti İsrail'dir. Susturulması gereken Siyonist ilkelliktir.

Gazze meselesi hem tarih, hem ahlak, hem de dinen Türkiye'nin de meselesidir. Siyonizmin kuklası bölücü terör örgütüdür. Sömürgecilerin kara kutusu bölücü mihraklardır.

Filistin davasında tarafsız kalmak milli ve namuslu bir siyaset tercihi olamaz.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve kazada vefat eden diğer devlet insanlarına rahmet diliyorum. Dost ve kardeş ülke İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

(İran'ı sarsan helikopter kazası) BM teşkilatı derhal inisiyatif üslenmeli, uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır. Bu zor günlerde Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti'nin yanındadır.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mhp devlet bahçeli grup toplantısı
Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi

Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi
Evin altından dünyaya açılacak

Evin altından dünyaya açılacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX