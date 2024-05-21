MHP Grup Toplantısı... Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Küresel vicdan İsrail'e karşı baskısını artırmalıdır. Durdurulması gereken terör devleti İsrail'dir. Susturulması gereken Siyonist ilkelliktir.

Gazze meselesi hem tarih, hem ahlak, hem de dinen Türkiye'nin de meselesidir. Siyonizmin kuklası bölücü terör örgütüdür. Sömürgecilerin kara kutusu bölücü mihraklardır.

Filistin davasında tarafsız kalmak milli ve namuslu bir siyaset tercihi olamaz.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve kazada vefat eden diğer devlet insanlarına rahmet diliyorum. Dost ve kardeş ülke İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

(İran'ı sarsan helikopter kazası) BM teşkilatı derhal inisiyatif üslenmeli, uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır. Bu zor günlerde Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti'nin yanındadır.

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