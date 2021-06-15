Türkiye ve AB arasında yeni dönem! ''Mutabık kalındı''
Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık' dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi.
Bakan Muş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:
"AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık"
"Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük süreç Türkiye ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır"