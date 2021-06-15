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15 Haziran 2021 Salı 11:41:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 11:41:00

Türkiye ve AB arasında yeni dönem! ''Mutabık kalındı''

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık' dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Muş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık"

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük süreç Türkiye ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır"

Etiketler : Ticaret Bakanı Mehmet Muş Brüksel Türkiye AB Daimi Temsilciliği
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