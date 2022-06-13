VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'den Lübnan'a tehdit!
Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Haymana'da incelemelerde bulundu
Başkan Erdoğan'dan HDP'li vekile sert tepki
Kadın komutanlar, tarlada çalışan hemcinslerine KADES'i anlattı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
Pekin'de bar kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış endişeye yol açtı
Bitcoin 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı
Türk donanması 'milli gözlerle' görüyor
10 yıl sonra Türkiye'de üst düzey zirve!
İBB'de 'vekalet' krizi!
Türkiye tarihinin en büyük keşfi kritik aşamada!
Sanayide çarklar büyümeye dönüyor! Üretim endeksi açıklandı
1 milyon sivile zorunlu göç
Birçok ilke imza atılacak
Togg ve Bilişim Vadisi, Girişimcilerle Yatırımcıları Buluşturuyor
"Saldırılar bizi daha da güçlendiriyorlar ve büyütüyor. Bunun farkında olsunlar"
Togg'da sürpriz gelişme! Müjdeli haber geldi
Meteorolojiden Hatay için şiddetli yağış uyarısı
Karaman'daki sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kayseri'de şiddetli yağış sele neden oldu
Fransa'da genel seçimin ilk turunda Macron'un ittifakı mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan DTÖ'de reform yapılması çağrısı
13 Haziran 2022 Pazartesi 12:11:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 12:11:00

Türkiye tarihinin en büyük keşfi kritik aşamada! 25 yıllık ihtiyacı kesintisiz karşılayacak

Kaynak: İHA

ABONE OL

Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için borular döşeniyor. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Kuyuların yaklaşık 25 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Karadeniz'de bulunan doğalgazın kullanıma ana dağıtım hattına sunulması için eş zamanlı 6 bin çalışma sürüyor. 170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2 bin 200 metre altına yerleştirilecek.

12 metre uzunluğundaki 21 bin borunun getirildiği limandan denize döşenmesi Castoro-10 isimli gemiyle, serimi ise CastorOne isimli gemiyle gerçekleştirilecek. İlk olarak 10 milyon metreküp olarak üretilmesi planlanan doğalgaz, 2023'te ana dağıtım hattına verilecek.

HEDEF; 2023'TE İLK FAZ GAZ ÜRETİMİNİ KARAYA ULAŞTIRMAK

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi; açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğal gaz yaklaşık 40 santim çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak.

KUYULAR, 25 YIL İHTİYAÇ DUYACAK GAZI ÜRETEBİLECEK KAPASİTEDE

Bakanlık, üç faz şeklinde planladığı hazırlık ve projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretimi planlanıyor. Üretimin ardından dört yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor. Kuyuların; yaklaşık 25 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

FATİH, KANUNİ VE YAVUZ MAVİ VATANDA GÖREVDE

Öte yandan 21 Ağustos 2020 tarihinde Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmalarını sürdürdüğü Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp doğalgaz rezervi müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıkladığı Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşif müjdesinin ardından doğalgaz rezervleri 540 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Etiketler : Karadeniz Fatih Sondaj Gemisi Sakarya Gaz Sahası
Albüm çıkarıyor

Albüm çıkarıyor
Ustaların yeri dolmaz

Ustaların yeri dolmaz
Evini tasarlıyor

Evini tasarlıyor
Merve Kaptan

Merve Kaptan
Gözlerden uzakta mutlu

Gözlerden uzakta mutlu
Süperstar odası

Süperstar odası
Yıldızlı beğeni

Yıldızlı beğeni
Boğazı salladı

Boğazı salladı
Zor günlerini ağlayarak anlattı

Zor günlerini ağlayarak anlattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX