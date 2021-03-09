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Türkiye enerjide sınıf atlamaya devam ediyor
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09 Mart 2021 Salı 10:38:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 10:38:00

Türkiye enerjide sınıf atlamaya devam ediyor! Akkuyu'da ilk ünite 2023'te hazır

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Türkiye enerji kaynaklarında çeşitliliği artırırken, bir yandan da teknoloji transferleriyle sınıf atlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yarın 3. reaktörünün temeli atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans yöntemiyle katılacağı temel atma töreniyle tarihi bir ana daha tanıklık edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk reaktörün 2023 yılına yetiştirileceğini belirterek, "Bu dört reaktörün inşaatına başladığımızda yani en yoğun zamanda 16 bin kişi istihdam edilecek. İlk reaktörü 2023'e yetiştireceğiz" dedi.

2023'TE İLK ÜNİTE HAZIR

Dönmez, "Akkuyu'da 2018'de ilk temeli Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in Ankara'dan videokonferansla katılımıyla atmıştık. Ondan sonra sahada süratli bir çalışma başladı. Orada aslında dört tane reaktör planladık. Birinci ünite, şu anda reaktör kabı ve dört adet buhar üreticisi de sahaya indi. Hedef; ilk reaktörü 2023'te inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak" dedi.

468 TÜRK MÜHENDİSE GÖREV

Bakan Dönmez, yurtdışında nükleer eğitimi alan gençlerle alakalı olarak ise "Daha önce yurtdışına öğrenci göndermiştik, bunlardan 186'sı Moskova'daki eğitimlerini tamamlayıp mezun oldular. Şu anda iş başı yaptılar. Toplamda 468 Türk gencimiz nükleer mühendis olarak görev alacak" diye konuştu.

Akşam

Etiketler : akkuyu enerji bakan dönmez fatih dönmez
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