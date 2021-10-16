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16 Ekim 2021 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 17:30:00

Ticaret Bakanı Muş: Salgın döneminde kapananın 3,8 katı esnaf iş yeri açıldı

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, salgın döneminde kapanandan 3,8 kat fazla esnaf iş yeri açıldığını belirterek, "2020'de kapanan esnaf sayısı 2019'a göre yüzde 13,4 düşüşle 99 bin 500 olmuştur. Açılan iş yeri sayısı ise yüzde 53 artmıştır." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kapanan esnaf iş yerlerine ilişkin bir haber portalında yayımlanan verilere dikkati çekti.

Haberde eksik bilgi verildiğini bildiren Muş, şunları kaydetti:

Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3,8 katı, yani 431 bin 700 esnaf, tescil (açılış) yapmıştır. 2020'de kapanan esnaf sayısı 2019'a göre yüzde 13,4 düşüş ile 99 bin 500 olmuştur. Açılan iş yeri sayısı ise yüzde 53 artmıştır.
Etiketler : ticaret bakanı mehmet muş esnaf iş yerleri ekonomi haberleri
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