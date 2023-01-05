"Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmaması"na ilişkin bir çalışma olmadığı öğrenildi
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığının, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.
Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlığın gündeminde bu yönde bir çalışma bulunmuyor.
- Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
- Ödeme planı nasıl olacak? Proje ne zaman başlayacak?
- Fuat Oktay, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çetin'i kabul etti
- "Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmaması"na ilişkin bir çalışma olmadığı öğrenildi
- Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği Başkanı Aydın: Türkiye, küresel daralmanın kazananı olabilir
- Türkiye'nin hamlesi sonrası Çin harekete geçti!