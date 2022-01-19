VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde!
Savunmada Türkiye damgası!
Fransa'da 18 milyon avroluk vurgun! Devleti dolandırdı
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin Türkçe paylaşımına Başkan Erdoğan'dan cevap
Türkiye ve Ermenistan'dan ortak karar!
Bölgede S-400 gerilimi!
Kaçak boru hattına Osmanlı tokadı!
Ülkede kritik dönemeç!
Ankara yönü ulaşıma kapandı
İETT otobüsü arıza yaptı: Trafik felç oldu
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor!
Merkez Bankası swap anlaşması imzalandı
SSK'dan emekli olmak isteyenlere müjde
41'inci okulunu Siirt'te açıyor
'Diamond Plak'landı
Bu kez tek başına
Albüm müjdesi
İlk fotoğraf geldi
Servetine servet katacak
Bir hoş bakış yarım gülüş
Rezidansta negatife döndüler
Rusya tatili ödülü
Plansız imaj
19 Ocak 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 11:08:00

SSK'dan emekli olmak isteyenlere müjde

ABONE OL

Belirli bir dönem çalıştıktan sonra çocuk ya da başka nedenlerden dolayı iş hayatına ara vermek zorunda kalan kadınlar, isteğe bağlı sigorta sistemiyle primlerini ödeyerek SSK'dan emekli olabiliyor. İşte haberimizin ayrıntıları...

İş hayatına farklı nedenlerle ara vermek zorunda kalan ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi. Bunun için tek şart 20 yıldan fazla evli olmak ve daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?

İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermek yeterli.

İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor.

Yani emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor.

Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan em ekli olabiliyor.

Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor.

Etiketler : EMEKLİ KADIN SGK
Zaman kavramını unutmuş

Zaman kavramını unutmuş
Şarkı Şubat'ta geliyor

Şarkı Şubat'ta geliyor
Artık saklamıyorlar

Artık saklamıyorlar
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Cipe binmekle insan olunmuyor

Cipe binmekle insan olunmuyor
Pandemi Naz'ı etkiledi

Pandemi Naz'ı etkiledi
Gösterinin geliri genç müzisyenlere

Gösterinin geliri genç müzisyenlere
Romantik aile yemeği

Romantik aile yemeği
Boşanma aşamasındalar

Boşanma aşamasındalar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER