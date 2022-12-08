VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas deplasmanında
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa inanıyor
Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getirec...
Türkiye kasımda 354,9 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
AB içişleri bakanları Şengen genişlemesini görüşüyor
Almanya Anayasayı Koruma Başkanı Haldenwang: Darbeciler Alman demokrasisi için tehdit
Yazar Ayşe Şasa için anma toplantısı düzenlendi
Yalova'da zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi
Yunan casusun planı deşifre edildi
"Erken seçim" olacak mı?
Kıyafetlerini evinde seçti
Elif Ana heyecanı
Tapılası bir kadın değilsin
Masum kız gitti vamp kadın geldi
Toplantı trafiği
İlk bölümü kızıyla izledi
Sahnede ışıldadı
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Suriye'nin kuzeyi için iki senaryo
Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak
Gençlik Endülüs'te buluşacak!
EYT'de merak edilen soru: Yaş sınırı gelir mi?
Benzin ve motorin fiyatlarına çifte indirim!
08 Aralık 2022 Perşembe 12:55:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 12:55:00

Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Türkiye, artık savunma sanayisi alnında bir pazar değil, aktör olmuş durumdadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldığını belirterek, "İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." dedi.

Demir, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde video mesaj yoluyla yaptığı konuşmada, ana amaçlarının, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu söyledi.

Bunu yaparken güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttükleri projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ettiklerini, diğer taraftan geleceğin teknolojileri için AR-GE faaliyetleri sürdürdüklerini aktaran Demir, tüm bu faaliyetleri yerli ve milli firmaları, KOBİ'ler, araştırma merkezleri, teknoparklar ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde yürüttüklerini bildirdi.

Demir, "Son yıllarda yaptığımız atılımlar, milli ve yerli üretimin desteklenmesi ve savunma sanayinde 'tam bağımsız Türkiye' olabilme hedefine inanan bir ekosistemle birlikte yol yürümenin sağlamış olduğu güç bizi bugüne geldiğimizde farklı bir boyuta taşımıştır." dedi.

Türkiye'nin artık savunma sanayisi alanında bir pazar değil, aktör olduğunu vurgulayan Demir, "Kendi kendine yetebilen, bunun yanında dost ve müttefiklerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen sektörümüz, artık dünyada adından söz ettirir hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

"Savunma sanayisinde firma sayısı 2 bini aştı"

İsmail Demir, bu gelişimi anlatmak için 2000'li yılların başından itibaren gittikçe yükselen ve son yıllarda ivme kazanan bir süreci baz almak gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 750'nin üzerine çıkmıştır. Yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, geldiğimiz noktada yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı yıllarda firma sayımız 56 iken, bugün 2 binin üzerinde firma sektörde faaliyet göstermektedir."

Demir, savunma sanayisinde büyük oranda dışa bağımlı halde olan Türkiye'nin kendi helikopterini, insansız hava aracını, füzesini, gemisini, hatta uçağını yapma potansiyeline sahip bir güce dönüştüğünü vurguladı.

Türkiye'nin dünyada savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaştığını ifade eden Demir, 20 yıl öncesine göre bugün çok ileri bir noktaya geldiklerini ancak hala katetmeleri gereken çok yol olduğunu söyledi.

"Savunma sanayisinin ihracatı yıl sonunda 4 milyar doları aşacak"

Savunma Sanayii Başkanı Demir, yaptıkları her işte güçlü bir iradenin yanlarında olduğunu bilmenin kendilerini daha da cesaretlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında hedeflerimizin ve stratejilerimizin ne denli doğru olduğunu gösteren en önemli parametrelerden biri de bizlere gizli ve açık şekilde koyulmaya çalışılan ambargolar vasıtasıyla engellenmeye çalışılmamızdır. Ancak bütün bu girişimler, bizim kendi gücümüzü ve birikimimizi keşfimiz konusunda bizleri motive ediyor ve yeni stratejiler üretebilme konusunda katkı sağlıyor. Bu tür girişimler, kısa vadede bizi biraz daha uğraştırabilir ancak uzun vadede daha kuvvetlendirip bağımlılıktan kurtulmamızı, özgüvenimizin artmasını sağlıyor."

Demir, savunma sanayisinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartının ihracat olduğunu vurgulayarak, "Bugün geldiğimizi noktada platformlarımız dünya pazarında rağbet gören ve talep edilen bir konuma gelmiştir. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız, yıldan yıla katlanarak artmış ve inşallah yıl sonu itibarıyla 4 milyar doların üzerine çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle vurguladığı ihracat politikasının savunma ve havacılık sanayi olarak her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İsmail Demir savunma sanayisi Savunma Sanayii Başkanı Demir
“Şule'den çok şey öğrendim”

“Şule'den çok şey öğrendim”
Final sonrası yeni anlaşma

Final sonrası yeni anlaşma
58 yaşa ailece kutlama

58 yaşa ailece kutlama
Evliliği terapisti de kurtaramadı

Evliliği terapisti de kurtaramadı
Taburcu oldu

Taburcu oldu
Takipçilerini şaşırtan paylaşım

Takipçilerini şaşırtan paylaşım
"Şarkılarımı korkarak yayınladım"

"Şarkılarımı korkarak yayınladım"
Sevgili modeli eski eşi

Sevgili modeli eski eşi
Bella Hadid benzetmesi

Bella Hadid benzetmesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX