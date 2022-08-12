12 Ağustos 2022 Cuma 10:13:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 10:13:00
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 8,5 arttı
Kaynak: AA
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Türkiye'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.
Türkiye'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.
- Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 8,5 arttı
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