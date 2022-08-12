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12 Ağustos 2022 Cuma 10:13:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 10:13:00

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 8,5 arttı

Kaynak: AA

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Türkiye'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

Türkiye'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

Etiketler : Türkiye sanayi üretimi haziran
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