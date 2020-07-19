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19 Temmuz 2020 Pazar 08:53:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 08:53:00

Sanayi kentinde 40 bin hanenin enerjisi yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor

Kaynak: AA

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan yatırımlar ile 40 bin hanenin 1 yıllık enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tesislerine ziyaretinde yaptığı açıklamada, kent nüfusunun artmasıyla su ihtiyacının karşılanması amacıyla yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Yaz günlerinde artan su tüketim artışını dengelemek amacıyla Yuvacık'ta bulunan içme suyu arıtma tesisindeki 70 bin tonluk su deposuna ek olarak 18 bin tonluk ek bir depo daha ilave edildiğini belirten Büyükakın, yeni depo ile 60 bin hanenin bir günlük suyunu güvence altına aldıklarını belirtti.

Büyükakın, Kocaeli'nin batı yakasının artan su ihtiyacını da karşılamak için Tavşancıl'da 25 bin metreküplük bir deponun proje çalışmasını tamamlandıklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Bu sayede şehrimizin batı bölgesindeki yüksek tüketimleri dengeleyebileceğiz. Buradaki depomuzla da 85 bin hanenin bir günlük su ihtiyacını karşılayabileceğiz. Tavşancıl sonrası su tüketimi toplam tüketimin yüzde 40'tır. İlave depo yaparak Tavşancıl sonrası günlük tüketimin dörtte birini depolamış olacağız. Bu sayede Gebze, Darıca, Çayırova ilçelerinde enerji kesintisi sırasında yaşanan su temin risklerini de azaltacağız."

Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan toplam tesis kapasitesinin yaklaşık 40 bin hanenin bir yıllık ihtiyacına karşılık geldiğini söyleyen Büyükakın, "27,6 megavatlık olan enerji üretim kapasitemizle yıllık 90 milyon kilovatsaat elektrik üretiyoruz. Bu tesislerden yılda 53,5 milyon lira gelir elde ediyoruz. Bu üretilen enerji aynı zamanda 40 bin hanenin elektrik tüketimine denk gelmektedir. Şimdi yeni planladığımız ve hayata geçireceğimiz tesislerle bu rakamı daha da yukarılara çekmek için çalışacağız." diye konuştu.

Ziyarette Büyükakın'a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de eşlik etti.

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