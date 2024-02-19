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19 Şubat 2024 Pazartesi 08:12:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 08:12:00

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı!

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Piyasada gözler TCMB'deki görev değişimi sonrası yılın ikinci faiz kararına çevrildi. Faiz kararı 22 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 22 Şubat Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 45 seviyesine yükseltmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 22 Şubat Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 45'e yükseltilmişti.

POLİTİKA FAİZİ YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 36,25

PPK beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Etiketler : tcmb faiz piyasa
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