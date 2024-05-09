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09 Mayıs 2024 Perşembe 14:24:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 14:24:00

Ocak-Nisan arasında 25 milyon yolcu THY'yi kullandı

Kaynak: AA

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Türk Hava Yollarının (THY), Ocak-Nisan 2023'te 23,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artarak 25,5 milyona yükseldi.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, şirketin Nisan 2024 trafik sonuçlarına yer verildi.

Şirketin Nisan 2023'te 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,9 artışla 7 milyona ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Nisan 2023'te 2,46 milyonken, bu yılın aynı ayında yüzde 0,5 yükselerek 2,47 milyon olarak gerçekleşti.

Yolcu doluluk oranı nisanda 2023'ün aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 80,7 oldu. Aynı dönemde, yurt dışı doluluk oranı yüzde 80, yurt içi doluluk oranı yüzde 86,5 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl nisanda 18,7 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 8,4 artarak 20,3 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Nisan 2023'te 120,9 bin tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 34,4 artışla 162,5 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin Ocak-Nisan 2023'te 23,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artarak 25,5 milyona yükseldi.

DIŞTAN DIŞA TRANSFER YOLCU SAYISI 10 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Şirketin, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Nisan 2023'te 9,4 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,7 yükselişle 10,1 milyon olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, yolcu doluluk oranı 0,4 puan düşerek yüzde 80,5 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,2, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,7 olarak gerçekleşti.

AKK, 2023 Ocak-Nisan döneminde 70,4 milyarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,8 artarak 78,7 milyara yükseldi.

Ocak-Nisan 2023'te 473,7 bin ton olan taşınan kargo ve posta hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 35,1 artışla 640 bin ton olarak gerçekleşti.

THY'nin filosundaki uçak sayısı nisan ayı sonunda 455 oldu.

Etiketler : thy uçak yolcu
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